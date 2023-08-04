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لبنان

"وضعها صعب وننتظر عجيبة".. دعوات لشفاء الطفلة نايا حنا!

Lebanon 24
04-08-2023 | 09:51
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 أكد رئيس بلدية الحدت جورج عون أن "الوضع الصحي للطفلة نايا حنا التي أصابتها رصاصة طائشة وهي في ملعب مدرسة القلبين الأقدسين في الحدت، أول من أمس، صعب طبيًا وهي في حالة حرجة وخطرة"، وقال: "ننتظر عجيبة من السماء لتستعيد الطفلة البريئة وعيها وعافيتها".
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وقال في تصريح: "طلبت من كهنة رعايا الحدت تقديم الذبيحة الإلهية، بدءا من اليوم وحتى الأحد، على نية نايا الموجودة اليوم في غرفة العناية الفائقة في مستشفى قلب يسوع، وأدعو كل مؤمن للصلاة من أجل عافية نايا".
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