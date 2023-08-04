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لبنان

في هذه المنطقة... العثور على جثة مواطن قرب ثكنة للجيش

Lebanon 24
04-08-2023 | 10:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن العثور على جثة مواطن أربعينيّ، بالقرب من ثكنة للجيش في صور.
 
 
 
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