اعتباراً من الساعة الـ6 هذا المساء.. هذا ما سيحصل داخل مرفأ بيروت

أعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العمل، عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث سيقف العاملون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء 4 آب.

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بدوره، أصدر المكتب الاعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بياناً قال فيه: "تحية لضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراهم الثالثة، وإجلالاً وتكريماً لأرواحهم الطاهرة، وإيماناً منا بأن هذه المناسبة الأليمة جسدت وتجسد وحدة اللبنانيين أجمعهم كونها أصابتهم جميعاً، وتعبيراً عن الألم والحزن الذي ألَمَّ بنا جميعا، سيصار - اليوم الجمعة 4/8/2023 وبدءاً من الساعة السادسة - إلى تعليق الأعمال المرفئية في المرفأ، بما فيها رفع الرافعات وتوقفها عن العمل في محطة الحاويات، وستطلق البواخر والسفن الراسية على أرصفته صافراتها، كتعبير عن الحزن في هذه الذكرى".وأضاف البيان: "للبنانيين جميعاً، عهدنا وعملنا سيظل منصباً على الدوام بأن يبقى مرفأ بيروت نابضاً بالحياة كما اراده من سقطوا على أرضه وفي جواره في هذا اليوم الأليم" .وختم: "نجدد المواساة للبنانيين عموماً وللعوائل المفجوعة خصوصاً، مؤكدين لهم بأن ذكرى أبنائهم ستبقى خالدة في أذهاننا، وكذا الأمر بالنسبة الى عدالة قضيتهم التي ستظل هي المنشودة على الدوام".