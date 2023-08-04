مسيرة من أمام مركز فوج إطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب

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تجمع مئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني مركزأمام فوج إطفاء بيروت في الكرنتينا استعدادا للانطلاق بمسيرة باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت لإحياء الذكرى الثالثة لانفجار 4 آب.وتقدم المشاركين أهالي الضحايا الذين رفعوا صور أبنائهم، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية.أما عند تمثال المغترب، فقد اكتملت التحضيرات لاستقبال المسيرة التي سيتبعها مهرجان خطابي للمناسبة. ووصل الى المكان عشرات المواطنين، الى جانب توافد العديد من مناطق عدة وسيسلكون جسر فؤاد شهاب سيرا على الاقدام باتجاه نقطة الاحتفال.