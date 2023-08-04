وقائع مسيرة ذكرى 4 آب.. حضورٌ حاشد وتمسّكٌ بحق العدالة لأرواح شهداء المرفأ

أحيا مئات المواطنين ونشطاء المجتمع المدني وعدد من الشخصيات السياسية، الذكرى الثالثة لإنفجار مرفأ بيروت يوم 4 آب 2020، وذلك بمسيرة انطلقت من أمام فوج إطفاء بيروت باتجاه تمثال المغترب مقابل مرفأ بيروت.

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وتقدم المشاركون أهالي الضحايا الذين رفعوا صور أبنائهم ولافتات تدعو الى "تحقيق العدالة ومحاسبة المتورطين"، الى جانب عدد من الشخصيات السياسية والنواب، من بينهم النائب مروان حمادة ممثلا كلا من رئيس كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب تيمور جنبلاط والنائب السابق وليد جنبلاط والنائب غسان حاصباني، وكذلك النواب: الياس حنكش، نديم الجميل، ميشال الدويهي، ميشال معوض ومارك ضو.



ووصل إلى المكان عشرات المواطنين، الى جانب توافد العديد من مناطق عدة سلكوا جسر فؤاد شهاب سيراً على الاقدام باتجاه نقطة الاحتفال، في حين قطعت القوى الأمنية طريق فؤاد شهاب المؤدية الى وسط بيروت امام حركة السيارات، وأبقت على المسلك المؤدي نحو الدورة مفتوحاً وسالكاً.



وخلال التحرّك، رفع المشاركون في المسيرة الرايات السوداء واتشحوا بدورهم باللباس الاسود، تعبيراً عن الحزن الشديد الذي تمثله الذكرى.



كذلك، تقدمت المسيرة عدد من سيارات فوج إطفاء بيروت التي اطلقت زماميرها وسط تأثر بالغ من المشاركين، الذين رفعوا لافتات تتهم الدولة بارتكاب الجريمة وعرقلة التحقيق، ولافتات أخرى تحمل المسؤولية للاحتلال الايراني، إلى جانب عدد من اللافتات التي تدعو الى تحقيق دولي في جريمة المرفأ.



وإثر وصول المسيرة الى نقطة المهرجان، تمّ الوقوف دقيقة صمت عن روح ضحايا إنفجار المرفأ عند الساعة الـ6.07 دقائق، فيما تمّت تلاوة أسماء الضحايا. وبعدها، بدأت تلاوة الكلمات التي شددت على "ضرورة محاسبة المتورطين والمسؤولين عن انفجار مرفأ بيروت"، وحملوا الدولة والسلطة السياسية "مسؤولية ما حصل من دمار، الى جانب إعاقة عملية التحقيق وإصدار القرار الظني".

وألقى أهالي ضحايا المرفأ كلمة قالوا فيها: "حاولوا عرقلة التحقيق بكل الوسائل ولدينا مشكلة مع دفن الملف. إن التحقيق توقف بفعل السلطة السياسيّة وبعض القضاة الذين يواكبونهم وعلى الذين يُلاحقون أهالي الضحايا أن يُلاحقوا مَن دمرّ المرفأ وقتل الناس".

وتابع الأهالي: " بوجود قاضٍ يواجه وبوجود الأهالي سنصل إلى الحقيقة وإن أخذ الأمر بعض الوقت".

إشكال



وخلال الوقفة، وقعَ إشكال بين عدد من المشاركين في المسيرة، وأشارت قناة الـ"MTV" إلى أنه كان بين مناصري حزب "الكتلة الوطنية" وعضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار أبي خليل.



المرفأ يتوقف عن العمل



إلى ذلك، أعلنت إدارة مرفأ بيروت توقف المرفأ عن العمل عند الساعة السادسة من مساء اليوم، حيث سيقف العاملون دقيقة صمت إجلالاً لأرواح شهداء 4 آب.



بدوره، أصدر المكتب الاعلامي لوزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، بياناً قال فيه: "تحية لضحايا انفجار مرفأ بيروت في ذكراهم الثالثة، وإجلالاً وتكريماً لأرواحهم الطاهرة، وإيماناً منا بأن هذه المناسبة الأليمة جسدت وتجسد وحدة اللبنانيين أجمعهم كونها أصابتهم جميعاً، وتعبيراً عن الألم والحزن الذي ألَمَّ بنا جميعا، سيصار - اليوم الجمعة 4/8/2023 وبدءاً من الساعة السادسة - إلى تعليق الأعمال المرفئية في المرفأ، بما فيها رفع الرافعات وتوقفها عن العمل في محطة الحاويات، وستطلق البواخر والسفن الراسية على أرصفته صافراتها، كتعبير عن الحزن في هذه الذكرى".



وأضاف البيان: "للبنانيين جميعاً، عهدنا وعملنا سيظل منصباً على الدوام بأن يبقى مرفأ بيروت نابضاً بالحياة كما اراده من سقطوا على أرضه وفي جواره في هذا اليوم الأليم".



وختم: "نجدد المواساة للبنانيين عموماً وللعوائل المفجوعة خصوصاً، مؤكدين لهم بأن ذكرى أبنائهم ستبقى خالدة في أذهاننا، وكذا الأمر بالنسبة الى عدالة قضيتهم التي ستظل هي المنشودة على الدوام".