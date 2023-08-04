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لبنان
مشكلة تواجه الصيدليات.. ما هي؟
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-08-2023
|
12:42
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بعد أن ارتفعت أسعار الادوية بشكل كبير، وخصوصا تلك المتعلقة بأمراض الضغط، قررت معظم الصيدليات تأمين الدواء للزبائن "على الطلب".
واشتكى صاحب صيدلية معروفة عبر "لبنان 24" عن تأخير الشركات المستوردة بتسليم الادوية له، كي يبيعها الى المرضى، وقال إن الامر يستغرق في بعض الاحيان أكثر من أسبوعين، فيما المواطنون ينتظرون كل هذه الفترة من دون تناول دوائهم.
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المصدر:
خاص "لبنان 24"
لبنان
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