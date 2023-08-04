لقاءٌ موسع في صيدا لمنظمات الإغاثة بحث جهود إغاثة المتضررين من إشتباكات عين الحلوة

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أدارت اللقاء مدير عام شؤون الأونروا في لبنان الدكتورة دوروثي كلاوس، في حضور مدير لجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني في رئاسة الحكومة عبد الناصر الأيي، وممثل بلدية صيدا مدير خلية إدارة مخاطر الكوارث والأزمات عضو المجلس البلدي المهندس مصطفى حجازي، ومدير وكالة الأونروا في صيدا الدكتور إبراهيم الخطيب، وجمع من ممثلي الهيئات الإغاثية الدولية والمحلية التي تعنى بشؤون اللاجئين الفلسطينيين.وجرى خلال اللقاء عرض تداعيات الإشتباكات والإمكانيات المتاحة، من أجل إغاثة المتضررين بعد إجراء تقييم عام لحجم الأضرار والإحتياجات. كما كانت مداخلات للمشاركين من ممثلي الهيئات الإغاثية.