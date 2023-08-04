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لبنان

كرامي: لن نقبل بقانون يُشرع سرقة أموال المودعين

Lebanon 24
04-08-2023 | 12:51
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لفت رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي إلى أنّ المشكلة في القرنة السوداء تتعلق بالمياه، مشيراً إلى أنه تم التحذير من أن قلة المياه والاعتداءات المتكرّرة ستوصلنا إلى كارثة، وقال: "الحادثة التي حصلت في المنطقة لا تُغير من حدود الأراضي والخرائط، وملاذنا دائماً للدولة والقضاء ونحن لدينا كامل الثقة بهم".
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وفي سياق آخر، استغرب كرامي أنّ تمرّ ذكرى إنفجار مرفأ بيروت مرور الكرام وكأنّ شيئاً لم يكن، مشدداً على "ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزّن ومن أحضر نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ"، وقال: "جريمة بحجم تفجير المرفأ لا تُنسى مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يُكشف فاعلوها".

وفي موضوع انتهاء عهد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال كرامي: "فريق العمل القادم اليوم يقول اذا كنتم تريدون استعمال ما تبقى من أموال المودعين لتغطية نفقات الدولة نريد التشريع عبر قانون".

ووجه كرامي نداءً لكل من "يدّعون حرصهم حماية أموال المودعين"، قائلاً: "موقفنا نحن نواب تكتل التوافق الوطني كان واضحاً، كما أنه خلال أشهر سيصرفون ما تبقى من أموال الناس بتشريع سرقتهم عبر قانون، وهنا أقول وأحذّر بهذه الطريقة نكون قد أعطينا لمن ليس لدينا ثقة بهم صكّ براءة لكل ما سبق، وما الذي يضمن لنا بعد أخذ تلك الاموال عدم الإتجاه نحو الذهب؟!".

وأضاف: "لن نقبل بقانون يشرّع سرقة أموال المودعين، والحلّ يكونُ بذهاب الحكومة لتحمّل مسؤولياتها بدل الدوران بها على المقرات".

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