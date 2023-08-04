كرامي: لن نقبل بقانون يُشرع سرقة أموال المودعين

لفت رئيس "تيار الكرامة" النائب فيصل كرامي إلى أنّ المشكلة في القرنة السوداء تتعلق بالمياه، مشيراً إلى أنه تم التحذير من أن قلة المياه والاعتداءات المتكرّرة ستوصلنا إلى كارثة، وقال: "الحادثة التي حصلت في المنطقة لا تُغير من حدود الأراضي والخرائط، وملاذنا دائماً للدولة والقضاء ونحن لدينا كامل الثقة بهم".

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وفي سياق آخر، استغرب كرامي أنّ تمرّ ذكرى إنفجار مرفأ بيروت مرور الكرام وكأنّ شيئاً لم يكن، مشدداً على "ضرورة أن يأخذ القضاء مجراه، ومحاسبة من خزّن ومن أحضر نيترات الأمونيوم التي انفجرت في المرفأ"، وقال: "جريمة بحجم تفجير المرفأ لا تُنسى مثل غيرها من الجرائم التي حدثت في لبنان ولم يُكشف فاعلوها".