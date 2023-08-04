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لبنان

سفير إيران في لبنان يتحدث عن أزمة الكهرباء.. ماذا قال؟

Lebanon 24
04-08-2023 | 13:22
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نشرَ سفير الجمهورية الاسلامية الإيرانية في لبنان مجتبى أماني منشوراً عبر حسابه على منصة "إكس" قال فيه: "عام مضى على المبادرة التي أطلقها سماحة السيد حسن نصرالله حول هبة الفيول من الجمهورية الاسلامية الايرانية الى الجمهورية اللبنانية لتشغيل محطات توليد الكهرباء. كان يمكن لهذه الهبة أن تشكل منطلقاً لتجاوز ازمة الطاقة في لبنان، لكنها لم تنجز للأسف بسبب التدخلات الخارجية".
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