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لبنان

البزري بحث مع مدير عام الأونروا في وضع عين الحلوة الانساني

Lebanon 24
04-08-2023 | 14:01
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بحث النائب عبد الرحمن البزري مع المديرة العامة لوكالة الأونروا في لبنان دورثي كلاوس ومدير الأونروا في صيدا ابراهيم الخطيب ومدير لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني عبد الناصر الأيّي، الوضع الحياتي والمعيشي والإجتماعي في مخيم عين الحلوة ومنطقة التعمير والمناطق المجاورة، التي تضررت بفعل الأحداث الأخيرة، وآلية التعويضات المطروحة والكشف على الأضرار وتقديرها وتقييمها، وتقديم المساعدات العاجلة للعائلات المتضررة.
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وأكّد البزري "ضرورة أن تتحمّل المرجعيات والجهات الفلسطينية واللبنانية مسؤوليتها في هذا الملف الحيوي والمهم".

وفي ختام اللقاء، إتفق الطرفان على متابعة البحث مع المراجع والهيئات المعنية. 
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