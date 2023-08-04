منها الخطف والسرقة.. مطلوب بجرائم مختلفة في قبضة الجيش

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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:بتاريخ 4 /8 /2023، أوقفت دورية من مديرية المخابرات في بلدة القصر - الهرمل المواطن (ك.ج.) المطلوب لارتكابه جرائم الخطف وسرقة دراجات نارية ومولدات كهربائية وفرض الخوات وترويج المخدرات وإطلاق النار، ولإقدامه على رمي رمانة يدوية أمام أحد المنازل.بوشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص.