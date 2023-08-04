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لبنان

بعد الإشكال مع سيزار أبي خليل قبالة المرفأ.. بيانٌ من "الكتلة الوطنية"

Lebanon 24
04-08-2023 | 15:05
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أصدرَ حزب "الكتلة الوطنية"، اليوم الجمعة، بياناً علق خلاله على العراك الذي حصل خلال مسيرة ذكرى انفجار 4 آب قبالة مرفأ بيروت.
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وفي سياق البيان، قال الحزب: "عند وصول النائب العوني سيزار أبي خليل إلى التجمّع أمام مرفأ بيروت، تصاعدت الهتافات المندّدة بوجوده كون الرئيس ميشال عون كان يعلم، مما استفزّ مرافقيه الذين تهجّموا على المتظاهرين".
 
وأضاف: "إنّ التزامنا قضيّة 4 آب مبدئي وقيميّ، ولسنا معنيّين بالتقلّبات السياسية للتيار الوطني الحر واستغلاله الشعبوي لدماء الضحايا، بعدما تلطّى بحزب الله لعرقلة التحقيق لإخراج موقفوفيه".
 
 
 
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