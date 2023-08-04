بعد الإشكال مع سيزار أبي خليل قبالة المرفأ.. بيانٌ من "الكتلة الوطنية"

أصدرَ حزب "الكتلة الوطنية"، اليوم الجمعة، بياناً علق خلاله على العراك الذي حصل خلال مسيرة ذكرى انفجار 4 آب قبالة مرفأ بيروت.

Advertisement

وفي سياق البيان، قال الحزب: "ع ند وصول النائب العوني سيزار أبي خليل إلى التجمّع أمام مرفأ بيروت، تصاعدت الهتافات المندّدة بوجوده كون الرئيس ميشال عون كان يعلم، مما استفزّ مرافقيه الذين تهجّموا على المتظاهرين".