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لبنان

"ممارسات سيئة".. "الوطني الحر" يستنكر الاعتداء على أبي خليل

Lebanon 24
04-08-2023 | 15:19
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أصدرَت هيئة قضاء عاليه في "التيار الوطني الحر" بياناً استنكرت فيه الاعتداء الذي تعرّض له النائب سيزار أبي خليل خلال مشاركته في الوقفة التضامنية بذكرى 4 آب قبالة مرفأ بيروت، اليوم الجمعة.
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وقالت الهيئة في بيانها إنّ "خليل شارك في الوقفة ممثلاً التيار الوطني الحر وذلك بعد دعوة جرى توجيهها من أهالي ضحايا المرفأ"، وأضافت: "المشاركة جاءت ‏‎للمطالبة بالعدالة للضحايا بعد ثلاث سنوات على وقوع أكبر كارثة بتاريخ لبنان".
ولفتت إلى أن "أبي خليل أكد أن أهالي الضحايا كانوا أكثر من مرحبين بوجوده ضمن هذا النشاط، وعندما علت بعض أصوات النشاز، قام أهالي الضحايا بإسكاتها". 
ووفقاً للبيان، فإنه ولدى مغادرة أبي خليل الوقفة، عمدت مجموعة من الأشخاص إلى توجيه كلامٍ نابٍ إليه، فتمت مجابهة هؤلاء من قبل أهالي الضحايا أيضاً، وأضاف: "لقد أكد خليل أن كل ما نتعرض له من قلة أدب لا قيمة له أمام هول هذه المأساة وأرواح الشهداء والضحايا وسنبقى نطالب بتحقيقٍ شفاف وبإحقاق الحق الذي لا يموت ووراءه مطالب".
وختم البيان: "إن هيئة قضاء عاليه في التيار الوطني الحر تستنكر ما تعرض له النائب سيزار أبي خليل، وتؤكد أنّ كل الممارسات السيئة بحق التيار ونوابه لن تثنينا عن المطالبة دوماً بالعدالة للضحايا".
 
 
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