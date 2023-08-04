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لبنان

تحرّكات مريبة الآن داخل عين الحلوة.. إليكم ما يجري هناك!

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
04-08-2023 | 15:31
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علِم "لبنان24" أنَّ الجيش أغلق لبعض الوقت، مساء اليوم الجمعة، مداخل مخيّم عين الحلوة أمام المارّة قبل إعادة فتحها مُجدداً وسط إجراءات مشدّدة.

وأشارت المصادر إلى أنَّ الهدوء يُخيّم على المنطقة بعد الإشتباكات التي توقفت اعتباراً من صباح يوم أمس الخميس، موضحةً أن هناك حالة من الترقب في أوساط حركة "فتح" داخل المخيم لأيّ عملية قد ينفذها مسلحو تنظيم "جُند الشام".
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وكشفت المعلومات أنّ سكان المخيم لاحظوا منذ ساعات، قيام عناصر "جند الشام" بعمليات تحصين وتدمير جدران في حي الطوارئ الذي شهد على اشتباكات عنيفة.
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

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