تحرّكات مريبة الآن داخل عين الحلوة.. إليكم ما يجري هناك!

علِم "لبنان24" أنَّ الجيش أغلق لبعض الوقت، مساء اليوم الجمعة، مداخل مخيّم عين الحلوة أمام المارّة قبل إعادة فتحها مُجدداً وسط إجراءات مشدّدة.



وأشارت المصادر إلى أنَّ الهدوء يُخيّم على المنطقة بعد الإشتباكات التي توقفت اعتباراً من صباح يوم أمس الخميس، موضحةً أن هناك حالة من الترقب في أوساط حركة "فتح" داخل المخيم لأيّ عملية قد ينفذها مسلحو تنظيم "جُند الشام".

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