آخر تصنيف ائتماني للبنان.. ماذا أعلنت "فيتش"؟

أعلنت وكالة "فيتش" للتصنيف الانتمائي تخفض التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملة المحلية اللبنانية من CC إلى حالة التخلف عن الدفع المقيدة.





كما أبقت التصنيف الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية للبنان عند حالة التخلف عن الدفع المقيدة، وفقاً لرويترز.

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