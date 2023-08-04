مُسلّحون يقتحمون مخفراً في البقاع.. هذا ما فعلوه داخله!

أقدَم مسلّحون من آل "أ." من بلدة نبحا - قضاء بعلبك، مساء اليوم الجمعة، على اقتحام مخفر البلدة وتحرير الموقوف "أ.م.أ.".

ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإنَّ مُقتحمي المخفر فروا مع الشخص المذكور إلى جهة مجهولة.