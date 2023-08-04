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لبنان

مُسلّحون يقتحمون مخفراً في البقاع.. هذا ما فعلوه داخله!

Lebanon 24
04-08-2023 | 16:36
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أقدَم مسلّحون من آل "أ." من بلدة نبحا - قضاء بعلبك، مساء اليوم الجمعة، على اقتحام مخفر البلدة وتحرير الموقوف "أ.م.أ.".
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24" في البقاع، فإنَّ مُقتحمي المخفر فروا مع الشخص المذكور إلى جهة مجهولة.
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