وزير العدل: هناك صعوبات كثيرة تعترض ملف إنفجار مرفأ بيروت

أكّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري وجود صعوبات كثيرة تعترضُ ملف انفجار مرفأ بيروت، مشيراً إلى أنَّ "التعيينات اللازمة التي تسمح باستكمال التحقيقات في ملف انفجار المرفأ لم تصدر حتى الآن من مجلس القضاء الأعلى".

Advertisement