حزب الله يُحسّن شروط التفاوض في انتظار ما يناسبه

كتبت روزانا بو منصف في" النهار": اذا كان قائد الجيش يحظى فعلا بدعم خارجي في ظل عدم ممانعة قوى سياسية عدة بانتخابه الى الرئاسة الاولى هل ان هذه الدول ستسلم بعدم الدفاع عن وجهة نظرها وتتخلى عندعم هذا الخيار او حتى عن دعم خيار جهاد ازعور الذي تراه دول عدة مرشحا ملائما لاسيما لجهة وضع لبنان على سكة الانقاذ الاقتصادي ولكن لم تبد رأيًا علميًا به خشية احراقه . السؤال ينطلق من الخلاصة التي انتهت اليها جولة الموفد الفرنسي جان ايف لودريان والذي حرص حزب الله على تسريب بعض ما قاله له من اصراره على مرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية في مقابل تركيز الجهد مع رئيس التيار العونيالذي اظهر استعدادا للمساومة منعا لوصول جوزف عون كذلك وتحصيلا لمواقع وحصص لن يستطيعالحصول عليها مع هذا الاخير او مع ازعور حتى لو كان باسيل اول من بادر الى تسميته بعدالحزب التقدمي الاشتراكي .

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الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان العارف حكما بمواقف القوى السياسية ومواصفاتها للرئيس المقبل سيبحث في الصفقة التي يمكن او يجب ان يحملها معه في ضوء ما يمكن ان يكون جرى على صعيد الاتصالات الاقليمية كذلك ، والتي ستكون مقبولة في ظل اعتبارات تبدأ من انعكاسات الفراغ في حاكمية المصرف المركزي وصولا الى احتمال حصول فراغ في قيادة الجيش كذلك ، وهما من العوامل التي تعزز وضع الحزب وموقعه في التفاوض في رأي البعض . ولكن تحمله ايضا مسؤولية القدرة على الاستمرار . فحين لوح اكثر من مرة بانه يملك قدرة على الانتظار والصبر ، فانه لم يقصد على الارجح ازاء القوى الداخلية بل ازاء الخارج الذي يعتبرانه يحاصره ويضيق عليه . ولكن قد يتبين ان هذا الاخير قد لا يهمه في نهاية الامر ما سينتهي اليه الوضع في لبنان والذي سيتحمله الحزب تماما كما القوى السياسية في السلطة المربكة في ادارة الوضع على كل مستوياته في ظل المزيد من انعدام قدرات الدولة او وجودها .