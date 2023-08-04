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لبنان

حملت أسماء الشهداء.. 245 وردة على شاطئ برازيلي في ذكرى انفجار المرفأ! (صور)

Lebanon 24
04-08-2023 | 23:19
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في الذكرى الثالثة لكارثة انفجار مرفأ بيروت الذي يصادف في الرابع من آب، نظمت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو حراكاً شعبياً على شاطئ كوباكابانا، في حضور وسائل إعلام محلية ودولية.
 
وغرست 245 وردة على الرمال ووضع على كل واحدة منها اسماً من أسماء الشهداء مع علم لبناني.
 
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وبتوقيت الانفجار الذي وقع في 4 آب 2020، أي في تمام الساعة 6:07 مساء، وقف الحاضرون دقيقة صمت، ومن بعدها نزع أربعون طالباً من مدرسة الجمهورية اللبنانية التابعة لبلدية ريو دي جانيرو الزهور من الرمال، ووضعوها على العلم اللبناني الممتد على الشاطئ.
 
 
 
وشارك في هذا الحراك الجالية اللبنانية ومؤسساتها والمتحدرون من أصل لبناني واتحاد المؤسسات اللبنانية- البرازيلية في ريو دي جانيرو، والأكاديمية اللبنانية البرازيلية للآداب والفنون والعلوم والمنظمة غير الدولية ريو للسلام ومدرسة الجمهورية اللبنانية التابعة لبلدية ريو دي جانيرو وبعض المسؤولين المحليين.
 
وأنتجت قنصلية لبنان العامة في ريو دي جانيرو فيديو تناول ذكرى الانفجار، كما وجهت من خلاله ماريا بيلين بيطار ابنة شقيق القاضي طارق البيطار رسالة دعت فيها إلى إحقاق العدالة وتبيان الحقيقة لتحرير أرواح الشهداء وتخفيف آلام ذويهم. (النهار)
 
 
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