موجات الحر لم تنتهِ بعد: استعدوا لـ 10 آب.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا الأيام المقبلة

أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ عبر صفحته على "فيسبوك" انه سوف يؤثر عبور التيارات الجليدية على شمال شرق البحر المتوسط ويساهم بتراجع الحرارة بمعدل 3 درجات فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بين 7 و 9 آب، لتعود وترتفع بعد 10 آب لعدة ايام.

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