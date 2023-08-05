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لبنان

موجات الحر لم تنتهِ بعد: استعدوا لـ 10 آب.. الأب خنيصر يكشف ما ينتظرنا الأيام المقبلة

Lebanon 24
05-08-2023 | 00:46
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أفاد الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية وعلم المناخ عبر صفحته على "فيسبوك" انه سوف يؤثر عبور التيارات الجليدية على شمال شرق البحر المتوسط ويساهم بتراجع الحرارة بمعدل 3 درجات فوق الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط بين 7 و 9 آب، لتعود وترتفع بعد 10 آب لعدة ايام.
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