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لبنان
بعد السعودية.. بيان من السفارة الكويتية في لبنان بشأن الاضطرابات الأمنية
Lebanon 24
05-08-2023
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طالبت السفارة الكويتية في لبنان، مواطنيها "التزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".
وقالت وزارة الخارجية الكويتية، عبر حسابها على منصة "إكس": "تهيب سفارة دولة الكويت لدى الجمهورية اللبنانية بمواطني دولة الكويت المتواجدين في الجمهورية اللبنانية التزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".
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وفي وقت سابق، حذرت أيضا السفارة السعودية لدى لبنان رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين السعوديين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.
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