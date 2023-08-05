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لبنان

ملف انفجار المرفأ سيطوى

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
05-08-2023 | 01:45
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قال رئيس حزب معارض في مجلس حزبي ضيق "لقد أصبحت متأكدا وواثقا من أنه طالما هذه المنظومة موجودة وطالما السلاح المهيمن على الدولة والقضاء موجود، فلن يتابع التحقيق في قضية إنفجار المرفأ، وان الملف سوف يطوى للأسف في لبنان".
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أضاف: "طالما نحن أولياء الدم، فسنبدأ بتحرك واسع مع أصدقاء وحلفاء في الداخل والخارج من أجل الوصول الى إنشاء لجنة تقصي حقائق دولية في بادئ الأمر، لأن لدينا كل الثقة أن المجتمع الدولي سيتجاوب مع لبنان في هذه القضية التي هي اولوية بالنسبة لنا وسنبدأ بالتحرك على مستوى عال، دون أن ننتظر إنجاز الإستحقاقات مثل رئاسة الجمهورية وغيرها".

المصدر: لبنان 24

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