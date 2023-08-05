مصدر نيابيّ: باسيل عاد لمنطق المحاصصة

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دعا مصدر نيابيّ معارض رئيس "التيّار الوطنيّ الحرّ" النائب جبران باسيل إلى عدم الإنجرار وراء المحاصصة من جديد في موضوع رئاسة الجمهوريّة، لأنّ البلاد لا تحتمل أنّ تُؤخذ إلى مزيدٍ من الإنهيار.ورأى المصدر عينه أنّ ما طرحه باسيل بأنّه مستعدّ أنّ ينتخب أيّ رئيسٍ إنّ أُعطيَ في المقابل اللامركزيّة الإداريّة والصندوق الإئتمانيّ، هو عودة لمنطق المحاصصة التي لطالما مارسها في السنوات الماضيّة، وأوصلت البلاد إلى ما هي عليه حاليّاً.