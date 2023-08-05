Advertisement

لبنان

غضبٌ كبير في أوساط موظفي الخليوي..

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
05-08-2023 | 02:45
A-
A+
Doc-P-1094611-638268227518622811.jpg
Doc-P-1094611-638268227518622811.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشفت مصادر في قطاع الخليويّ لـ"لبنان24" أنَّ القطاع يُعاني من نزفٍ غير مسبوقٍ في الموظفين نتيجة تدنّي قيمة الرواتب وإهمال المسؤولين المباشرين عن القطاع لهذا الأمر، موضحة أنّ "هناك مُطالبة كبيرة بتحسين الرَّواتب خصوصاً أنَّ فوترة الأسعار تستند إلى منصة "صيرفة" وقريباً ستُصبح بالدولار في حال توقفت المنصة تماماً".
Advertisement
وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك حالة من البلبلة والقلق في صفوف الموظفين في ظلّ غياب الحلول، كاشفة أن إنتقادات كبيرة باتت تطال نقابة موظفي قطاع الخليوي وأدائها لاسيما على صعيد تحسين الرواتب. ولفتت إلى أنَّ بعض الموظفين في صدد تنظيم تحرك احتجاجي لدفع النقابة الى القيام بواجبها أو الإستقالة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2023-08-05
05:00 | 2023-08-05
06:00 | 2023-08-05
05:49 | 2023-08-05
05:20 | 2023-08-05
05:20 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24