غضبٌ كبير في أوساط موظفي الخليوي..

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كشفت مصادر في قطاع الخليويّ لـ"لبنان24" أنَّ القطاع يُعاني من نزفٍ غير مسبوقٍ في الموظفين نتيجة تدنّي قيمة الرواتب وإهمال المسؤولين المباشرين عن القطاع لهذا الأمر، موضحة أنّ "هناك مُطالبة كبيرة بتحسين الرَّواتب خصوصاً أنَّ فوترة الأسعار تستند إلى منصة "صيرفة" وقريباً ستُصبح بالدولار في حال توقفت المنصة تماماً".وأشارت المصادر إلى أنَّ هناك حالة من البلبلة والقلق في صفوف الموظفين في ظلّ غياب الحلول، كاشفة أن إنتقادات كبيرة باتت تطال نقابة موظفي قطاع الخليوي وأدائها لاسيما على صعيد تحسين الرواتب. ولفتت إلى أنَّ بعض الموظفين في صدد تنظيم تحرك احتجاجي لدفع النقابة الى القيام بواجبها أو الإستقالة.