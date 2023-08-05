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لبنان

حادثة مروعة في الضنية.. هكذا أسلم الطفل عبد العزيز الروح

Lebanon 24
05-08-2023 | 02:46
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توفي الطفل عبد العزيز دحروج من بلدة دعبل الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

يُذكر أن الطفل تعرّض لحروق بعد سقوطه داخل قدر حليب منذ يومين في البلدة.

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