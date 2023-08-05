حادثة مروعة في الضنية.. هكذا أسلم الطفل عبد العزيز الروح

توفي الطفل عبد العزيز دحروج من بلدة دعبل الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



يُذكر أن الطفل تعرّض لحروق بعد سقوطه داخل قدر حليب منذ يومين في البلدة.





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