اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة يشكران لميقاتي وللاتحاد العمالي

شكر اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وللاتحاد العمالي العام، الغاء المادتين 80 و81 من مشروع قانون موازنة 2023.

وقالا في بيان: "عطفا على الاجتماع الذي سبق أن عقده المجلس التنفيذي لاتحادي النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة مع رئيس مجلس الوزراء، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بخصوص طلب الغاء المادتين 80 و81 من مشروع قانون موازنة 2023، سيما و ان المادتين تمثلان اعتداء على الحقوق المكتسبة في قانون العمل ، لذلك، فإن الاتحادين يتوجهان بالشكر الكبير الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد العمالي العام على التجاوب بالغاء المادتين المذكورتين من مشروع قانون الموازنة، آملين التعاون الدائم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للبت ايجابا بمنح الرواتب الاضافية للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبت ببدل النقل لهم أسوة بالادارات العامة وباقي الحقوق المكتسبة".