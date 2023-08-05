Advertisement

لبنان

اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة يشكران لميقاتي وللاتحاد العمالي

Lebanon 24
05-08-2023 | 02:38
A-
A+
Doc-P-1094624-638268256937034567.jpg
Doc-P-1094624-638268256937034567.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شكر اتحادا النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة، لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وللاتحاد العمالي العام، الغاء المادتين 80 و81 من مشروع قانون موازنة 2023.
 
 
وقالا في بيان: "عطفا على الاجتماع الذي سبق أن عقده المجلس التنفيذي لاتحادي النقابات العمالية للمؤسسات العامة والمصالح المستقلة مع رئيس مجلس الوزراء، في حضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بخصوص طلب الغاء المادتين 80 و81 من مشروع قانون موازنة 2023، سيما و ان المادتين تمثلان اعتداء على الحقوق المكتسبة في قانون العمل ، لذلك، فإن الاتحادين يتوجهان بالشكر الكبير الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس الاتحاد العمالي العام على  التجاوب بالغاء المادتين المذكورتين من مشروع قانون الموازنة، آملين التعاون الدائم مع رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي للبت ايجابا بمنح الرواتب الاضافية للعاملين في المؤسسات العامة والمصالح المستقلة والبت ببدل النقل لهم أسوة بالادارات العامة وباقي الحقوق المكتسبة".
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:15 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:37 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2023-08-05
05:00 | 2023-08-05
06:00 | 2023-08-05
05:49 | 2023-08-05
05:20 | 2023-08-05
05:20 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24