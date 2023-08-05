بعد السعودية والكويت.. هذا ما طلبته السفارة الألمانية من رعاياها في لبنان

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طلبت السفارة الألمانية من رعاياها في ‫لبنان‬ الإتصال وتحديث بياناتهم وأماكن تواجدهم والإبتعاد عن أي منطقة إشتباكات.وكانت السفارة السعودية لدى لبنان أصدرت منتصف الليل بيانا حذرت فيه المواطنين السعوديين من التواجد والاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، كما طالبتهم بسرعة مغادرة الأراضي اللبنانية، وأهمية التقيّد بقرار منع سفر السعوديين إلى لبنان.من جهتها، طالبت السفارة الكويتية في لبنان، مواطنيها "التزام الحيطة والحذر والإبتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية في بعض المناطق والتقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة".