هل دخلت عناصر "حزب الله" إلى عين الحلوة؟

أكدت مصادر فلسطينيّة من داخل عين الحلوة لـ"لبنان24" أنه لا وجود لأي عنصرٍ من "حزب الله" داخل المخيّم أو في أي بقعة متصلة به، مشيرة إلى أنَّه في حال حصل هذا الأمر، فعندها ستكون الفصائل الفلسطينية على علم بذلك، علماً أن هذا الأمر ما حصل ولم يحصل أبداً في السّابق.

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وأشارت المصادر إلى أنّه لا مصلحة لـ"حزب الله" بالدخول إلى المخيم طالما أن لديه اتصالاتٌ وثيقة مع مختلف الفصائل هناك، وقالت: "الحزب على علاقة جيدة مع حركتي حماس وفتح، أي مع المرجعيات الأساسية في المخيم، والجهة الأخيرة (أي فتح)، ليست بحاجة إلى مساندة من أي حزبٍ لبناني خلال إشتباكاتها الدائرة في مخيم عين الحلوة ضد عناصر جند الشّام".