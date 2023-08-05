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لبنان

بخاش استنكر التعرض للدكتور شعبان في صيدا: لمحاسبة المعتدي الموقوف

Lebanon 24
05-08-2023 | 03:23
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 استنكر نقيب أطباء لبنان في بيروت البروفسور يوسف بخاش "الطريقة التي تم التعامل بها مع الدكتور سعيد شعبان اثر الحادث المروري البسيط الذي حصل معه، خصوصًا انه عرف عن نفسه كطبيب".
 
واشار في بيان له، الى ان "التعرض لكرامات الناس بهذا الشكل ليس مقبولًا خصوصًا ان الفيديو يظهر حجم الاعتداء على الطبيب وكيفيته، بما يؤكد ان كرامات الناس اصبحت مباحة.
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وشدد على "ضرورة حماية الأطباء الذين يمارسون مهنة انسانية لا علاقة لها من قريب او بعيد بالتجاذبات الحاصلة".

 وأهاب بالقوى الامنية التشدد بمحاسبة المعتدي الموقوف حتى لا تتكرر مثل هذه الاعتداءات.
 
وكان قد تعرض شبان بالضرب والاعتداء على أخصائي أمراض القلب والشرايين في صيدا الدكتور سعيد شعبان، في أول طلعة الشرحبيل - صيدا على خلفية حادث مروري بسيط. 

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