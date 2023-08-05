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لبنان

إطلاق نار وإصابة شخص في صيدا

Lebanon 24
05-08-2023 | 03:32
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أطلق مجهول يستقل دراجة نارية النار من مسدس حربي على شاب في ساحة النجمة في صيدا، فاصيب بجروح وتم نقله الى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، فيما لم تعرف الاسباب بعد. (الوكالة الوطنية)
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