إطلاق نار وإصابة شخص في صيدا

أطلق مجهول يستقل دراجة نارية النار من مسدس حربي على شاب في ساحة النجمة في صيدا، فاصيب بجروح وتم نقله الى أحد مستشفيات صيدا للمعالجة، فيما لم تعرف الاسباب بعد. (الوكالة الوطنية)

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