طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها بشكل بسيط.. متى تنخفض؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة .

وجاء في النشرة الآتي:

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- الحال العامة: طقس صيفي معتاد مع درجات حرارة اعلى من معدلاتها بشكل بسيط حتى يوم الثلاثاء حيث يتحول الى معتدل وتنخفض درجات الحرارة خاصة على الساحل لتصبح دون معدلاتها.

معدل شهر أب: معدل درجات الحرارة في بيروت لشهر اب بين ٢٥ و ٣٣ درجة وفي زحــلـة تتراوح بين ١٨ و ٣٥ درجة مئوية.

ملاحظة: لاصحة للانباء التي تروج على وسائل التواصل الاجتماعي عن تعرض لبنان لموجة حر تتخطى فيها درجات الحرارة ال ٤٠ درجة بل طقس صيفي معتاد مع رطوبة متوسطة حتى الاسبوع المقبل .



- الطقس المتوقع في لبنان: اليوم قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة على الساحل لكن مع رطوبة متوسطة بينما تبقى دون تعديل يذكر في الداخل وعلى المرتفعات كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال البلاد لتلامس ال ٦٠ كلم/س كما يتكون الضباب الكثيف أحياناً على المرتفعات المتوسطة خاصة بعد الظهر.

الأحد: غائم جزئياً الى قليل الغيوم مع ارتفاع اضافي وطفيف بدرجات الحرارة، كما تنشط الرياح أحياناً خاصة شمال البلاد.

الإثنين: قليل الغيوم اجمالا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة خاصة جنوب البلاد مع بقاء ظهور الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء:قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الساحل وعلى ان ترتفع بشكل محدود في الداخل مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات خاصة جنوب البلاد.

- درجات الحرارة المتوقعة :على الساحل من 24 الى 34 درجة، فوق الجبال من 19 الى 30 درجة، في الداخل من 20 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية ناشطة، سرعتها بين ٢٥ و ٦٠ كم/س خاصة شمال البلاد.

- الانقشاع: جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٧٥ %.

- حال البحر: مائج اجمالا. حرارة سطح الماء: ٣٠°م.

- - الضغط الجوي: ٧٥٧ ملم زئبق .

- - ساعة شروق الشمس: ٠٥,٥٣ ساعة غروب الشمس: ١٩,٣٤