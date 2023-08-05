في عكار.. إطلاق نار وسماع دوي قنبلة خلال تشييع!

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شهدت أطراف بلدة وادي الجاموس في عكار اطلاق نار كثيف خلال تشييع الشاب محمد عبد الناصر عكاري الذي توفي امس اثر ذبحة قلبية اودت بحياته، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وذكرت المعلومات انه وخلال التشييع بالاضافة الى اطلاق النار الكثيف سُمع دوي قنبلة.