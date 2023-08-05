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لبنان

في بيان جديد.. جعجع يُقدّم "حلاً" للأزمة المالية

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:15
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صدر عن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، البيان الآتي:

تسعى الأكثريّة الحكوميّة الحاليّة، بكل الوسائل، إلى تغطية مصاريف الدولة من خلال استخدام الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان، ولو أن هذا المسعى هو في الإتجاه الخاطئ تمامًا، لأنّ الاحتياطي الالزامي مكوّن ممّا تبقّى من ودائع الناس ، في الوقت الذي يجب على الأكثريّة الوزاريّة الحاليّة أن تطلب من وزير الماليّة، وهو من صفوفها، جباية الضرائب والرسوم على أنواعها (مطار ، مرفأ، كهرباء...)، كما التخلُّص من التهرّب الضريبي الذي وحده يقدّر بحوالي مليار دولار سنويًّا، فضلاً عن ضبط التهريب وإقفال المعابر غير الشرعية".
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وبدل من أن تستسهل هذه الأكثريّة الحكوميّة مدّ اليد على أموال المودعين، كما فعلت في كل المراحل السابقة، عليها أن تمارس أبسط واجباتها بجباية الضرائب والرسوم "كما يجب" وهذا وحده كفيل بحلّ الأزمة الماليّة.
 
 
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