فيديو يُظهر إرهابياً خطيراً خلال معارك عين الحلوة.. إليكم هويته وصورته!

حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يُظهر شخصاً مُسناً يستخدم سلاحاً حربياً أثناء المعارك التي شهدها مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا قبل أيامٍ قليلة.

وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الشخص هو علي مصطفى المعروف بـ"أبو محمد"، وقد قُتل يوم الخميس الماضي برصاصة قنصٍ في حي الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوة.