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لبنان

فيديو يُظهر إرهابياً خطيراً خلال معارك عين الحلوة.. إليكم هويته وصورته!

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:07
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حصل "لبنان24" على مقطع فيديو يُظهر شخصاً مُسناً يستخدم سلاحاً حربياً أثناء المعارك التي شهدها مخيم عين الحلوة بمدينة صيدا قبل أيامٍ قليلة.
 
وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الشخص هو علي مصطفى المعروف بـ"أبو محمد"، وقد قُتل يوم الخميس الماضي برصاصة قنصٍ في حي الطوارئ المحاذي لمخيم عين الحلوة.
 
وأشارت مصادر "لبنان24" إلى أنّ هذا الشخص كان يقاتل مؤخراً إلى جانب عناصر "جند الشام" ضدّ عناصر حركة "فتح" في المخيم، كما أنه من المطلوبين للجيش بصفته من إرهابيي تنظيم "فتح الإسلام" الإرهابي الذي خاض معارك ضدّ الجيش في مخيم نهر البارد عام 2007. 
 
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