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لبنان

المرتضى هنّأ اللبنانيين بعيد التجلّي

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:34
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 وجّه وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى التهنئة للبنانيين بمناسبة عيد التجلّي.
 
 
وقال في بيان: "‏بمناسبة عيد التجلي أتقدم من اللبنانيين جميعًا ومن المسيحيين خصوصًا بخالص التهانئ والتبريكات لما يرمز إليه هذا العيد من معاني السموّ والخير".
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واضاف:" ولنتذكّر ان علينا على الدوام الثبات على أن أعيادنا الدينية في لبنان مواسم مقدّسة لتأكيد العيش الواحد، ‏وأرجو أن تتجلّى نعمة الله تعالى على المواطنين كافةً، قادة وشعبًا، فتصير قلوبهم بيضاء كالثلج، ويضيء عليهم نور الرجاء النابع من حوارٍ نقي طاهر يجرونه فيما بينهم، على شبه ذاك الذي أجراه السيد المسيح فوق جبل التجلي."

وختم: "أدعو كلّ من يستطيع من اللبنانيين المشاركة في النشاط الذي تنظّمه بالمناسبة بلدية راشيا برعاية معالي وزير السياحة والذي سيتخلّله "رحلة التجلي" مشياً الى قمة جبل حرمون، لما له من بعدٍ روحي وثقافي ووطني فضلاٌ عن بعديه السياحي والبيئي".
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