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لبنان

هكذا تم توقيف مروجين واثنين من زبائنهما على طريق المطار

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:47
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أعلنت المـديريّة العـامّة لقـوى الأمـن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقات العـامّـة انه في إطار المتابعة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الداخلي للحدّ من عمليات تجارة وترويج المخدّرات في مختلف المناطق اللبنانية.
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كُلِّفَت المجموعة الخاصّة في وحدة الشّرطة القضائية برصد نشاط لمروجي مخدّرات مسلَّحين في محلّة طريق المطار.

على الأثر، أوقفت قوّة من المجموعة الخاصّة في محلّة طريق المطار - برج البراجنة شخصين على متن سيّارة نوع "كيا بيكانتو"، وهما:

- م. س. (من مواليد عام 1993، لبناني)

-ح. ح. (من مواليد عام 1980، لبناني)

وذلك بالجرم المشهود أثناء قيامهما بترويج المخدّرات لاثنين من الزّبائن، ويدعيان:

- س. ق. (من مواليد عام 1977، لبناني)

- ب. ق. (من مواليد عام 1986، لبناني)

تم توقيفهما أيضًا.

كما جرى ضبط:

- مسدس حربي مع /15/ طلقة عائدة له.

-/118/ مظروفاً تحتوي على مادّة الكوكايين.

-/9/ أكياس بداخلها مادّة حشيشة الكيف.

-/4/ أكياس بداخلها مادّة الماريجوانا.

وأودع الموقوفون والمضبوطات مكتب مكافحة المخدّرات المركزي، للتوسّع بالتحقيق معهم، بناءً على إشارة القضاء.


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