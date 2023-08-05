ميقاتي يتابع ملف الطفلة نايا حنّا ويُكلف "الهيئة العليا للإغاثة" مواكبة قضيتها

تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع الطفلة نايا حنا التي أصيبت برصاصة طائشة أدخلتها في عيبوبة في المستشفى.

وأجرى ميقاتي لهذه الغاية اتصالاً بوالد الطفلة جان حنّا، معبّراً عن تضامنه مع العائلة في هذه المحنة الصعبة، ومتمنياً الشفاء للطفلة.

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وكلّف رئيس الحكومة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير متابعة الملف مع المعنيين واتخاذ الخطوات المطلوبة.



المنظمة العربية للتنمية الزراعية



والتقى رئيس الحكومة في دارته المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إبراهيم الدخيري، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن.

وأطلع الدخيري الرئيس ميقاتي "على المشاريع المراد تنفيذها بالشراكة مع وزارة الزراعة في القطاع السمكي تحديدا الاستزراع السمكي البحري والنهري وكذلك المشاريع التي تدعمها المنظمة في ما خص الإنتاج الحيواني وسلاسل الإنتاج والخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح".

بدوره، ثمّن الرئيس ميقاتي الجهد الذي تبذله المنظمة، داعياً الى تحرك عربي في سبيل أمن غذائي عربي تكاملي.



على صعيد آخر، أجرى رئيس الحكومة إتصالاً برئيس ساحل العاج الحسن عبد الرحمن واتار معزياً بوفاة الرئيس السابق هنري كونان بيدييه.