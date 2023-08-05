Advertisement

لبنان

ميقاتي يتابع ملف الطفلة نايا حنّا ويُكلف "الهيئة العليا للإغاثة" مواكبة قضيتها

Lebanon 24
05-08-2023 | 04:51
A-
A+
Doc-P-1094667-638268333039802744.jpg
Doc-P-1094667-638268333039802744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موضوع الطفلة نايا حنا التي أصيبت برصاصة طائشة أدخلتها في عيبوبة في المستشفى.
 
وأجرى ميقاتي لهذه الغاية اتصالاً بوالد الطفلة جان حنّا، معبّراً عن تضامنه مع العائلة في هذه المحنة الصعبة، ومتمنياً الشفاء للطفلة.
Advertisement
 
 
وكلّف رئيس الحكومة الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير متابعة الملف مع المعنيين واتخاذ الخطوات المطلوبة.

المنظمة العربية للتنمية الزراعية
والتقى رئيس الحكومة في دارته المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية إبراهيم الدخيري، في حضور وزير الزراعة عباس الحاج حسن.
 
وأطلع الدخيري الرئيس ميقاتي "على المشاريع المراد تنفيذها بالشراكة مع وزارة الزراعة في القطاع السمكي تحديدا الاستزراع السمكي البحري والنهري وكذلك المشاريع التي تدعمها المنظمة في ما خص الإنتاج الحيواني وسلاسل الإنتاج والخطة الوطنية للنهوض بقطاع القمح". 
 
بدوره، ثمّن الرئيس ميقاتي الجهد الذي تبذله المنظمة، داعياً الى تحرك عربي في سبيل أمن غذائي عربي تكاملي.

على صعيد آخر، أجرى رئيس الحكومة إتصالاً برئيس ساحل العاج الحسن عبد الرحمن واتار معزياً بوفاة الرئيس السابق هنري كونان بيدييه.
 
وشكر الرئيس ميقاتي لرئيس ساحل العاج اهتمامه الدائم بالجالية اللبنانية ودعمها في المجالات كافة، كما أشادَ "بالعلاقة المميزة التي ربطت الرئيس الراحل بيدييه بلبنان".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2023-08-05
06:00 | 2023-08-05
08:16 | 2023-08-05
08:09 | 2023-08-05
07:55 | 2023-08-05
07:38 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24