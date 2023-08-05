اشكال بالعصي والسكاكين.. سقوط جريح والتوتر يسود في هذه البلدة

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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن تجدد اشكال في بلدة القرقف في عكار بين كل من المدعو "ر.ر" واشقائه من جهه واشقاء الشيخ "ا.ر" من جهة اخرى تطور الى تضارب بالعصي والسكاكين، ما أدى الى سقوط جريح، جرى نقله الى مستشفى المنية الحكومي للعلاج.ولا تزال اجواء من التوتر والحذر تخيم على البلدة على خلفية الاشكال.