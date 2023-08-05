بشأن موجة الحرّ في لبنان.. "مصلحة الأبحاث" تنفي هذه الأنباء

أشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية في بيان، الى أنه "بعد موجة الحر التي استمرت من شهر تموز، يكون الطقس من اليوم، اعتيادياً مع درجات حرارة حول معدلها أو أعلى بقليل نهاراً وبرودة بعد منتصف الليل جبلا وساحلا ولا صحة لما أشيع من قبل البعض عن موجة حر أو انفجار حراري اليوم السبت وغداً الأحد".

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كما أكدت ان "على المواطنين متابعة الارشادات كما على المزارعين متابعة ري مزروعاتهم. ولا يمكن لأي شخص التحدث عن الاحوال الجوية اعتمادا على صفحات الانترنت أو على آلة قديمة ، يتوجب اعتماد شبكة محطات أرصاد لتكون المعطيات دقيقة".

وسألت: "هل يمكن لمن يصدر نشرات أحوال جوية ان يعلن عن جدول بدرجات الحرارة لعشرات المناطق اللبنانية؟".