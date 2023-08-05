ميقاتي واكب بيانات التحذير من السفارات: الوضع الأمني لا يستدعي القلق والهلع

صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الآتي:



"تابع دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع معالي وزيري الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب والداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، التطورات المتصلة بالبيانات التحذيرية الصادرة عن سفارات المملكة العربية السعودية والكويت والمانيا لرعاياها في لبنان.

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وبنتيجة البحث مع القيادات العسكرية والامنية، افادت المعطيات المتوافرة أن الوضع الأمني بالاجمال لا يستدعي القلق والهلع، وأن الاتصالات السياسية والامنية لمعالجة احداث مخيم عين الحلوة قطعت اشواطا متقدمة، والأمور قيد المتابعة الحثيثة لضمان الاستقرار العام ومنع تعكير الأمن أو استهداف المواطنين والمقيمين والسياح العرب والاجانب.