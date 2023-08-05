إكتشفوا مرتبة "الباسبور اللبناني" عربياً.. هذه أضعف 10 جوازات سفر في الـ2023

أظهرت بيانات "هينلي آند بارتنرز" أن جواز السفر العراقي هو الأضعف عربياً من حيث عدد الوجهات التي يمكن الوصول إليها بدون تأشيرة، فيما تضمنت قائمة أضعف 10 جوازات سفر عربية، سوريا والصومال وكذلك اليمن وفلسطين وليبيا ولبنان.

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وفي ما يلي قائمة بأضعف 10 جوزات سفر عربية للعام 2023:

1- جواز السفر العراقي:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 29 دولة

2- جواز السفر السوري:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 30 دولة

3- جواز السفر الصومالي:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 35 دولة

4- جواز السفر اليمني:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 35 دولة

5- جواز السفر الفلسطيني:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 38 دولة

6- جواز السفر الليبي:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 41 دولة

7- جواز السفر اللبناني:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 43 دولة

8- جواز السفر السوداني:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 44 دولة

9- جواز سفر دولة جيبوتي:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 49 دولة

10- جواز السفر الأردني:

- عدد الوجهات التي يمكن من خلاله دخولها من دون تأشيرة: 53 دولة.

(بلومبيرغ الشرق)