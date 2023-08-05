Advertisement

لبنان

استياء في الكويت من تصريحات الوزير امين سلام.. أموال الشعب الكويتي لا تدار "بشخطة قلم"

Lebanon 24
05-08-2023 | 07:20
A-
A+
Doc-P-1094712-638268420556347268.jpg
Doc-P-1094712-638268420556347268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أثارت تصريحات وزير الاقتصاد أمين سلام حول إمكانات الكويت ببناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت "بسحطة قلم"، استياء واسعاً لدى دولة الكويت، حيث دعا وزير خارجيته  الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، سلام، إلى اسحب تصريحاته، بحسب ما نقلته قناة "الحدث".
Advertisement
 
من جانبه، شدّد الوزير سلام، في مؤتمر صحافيّ اليوم، على أنّ عبارة "بشخطة قلم" تُستخدم في لبنان "للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة"، مؤكّداً أنّه "لم يكن يقصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة الكويتيّة واللبنانيّة".
 


وعن خلفية هذا الاستياء، كان سلام قال في حديث قبل ايام مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نعوّل بشكل كبير جدا على دعم دولة الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الإهرائات، وأنا أرسلت رسالة إلى سمو الأمير عبر وزارة الخارجية اللبنانية منذ 3 أسابيع، أطالب باسم الشعب اللبناني وليس الدولة اللبنانية، بإعادة بناء إهراءات في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي وأوضحت أننا نطلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس لحكومة لبنان، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي، وكلنا أمل أن نلقى الجواب قريبا لأن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار ببناء الإهراءات".

ويبدو انّ عبارة "شحطة قلم" أثارت استياء الكويت، فقال وزير الخارجية الكويتي لـ"الحدث": "انّ تصريحات وزير اقتصاد لبنان تعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرار بالكويت.  كما انّ تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية". وتابع: "نستنكر ونستغرب تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني، وانّ المنح والقروض الإنسانية التي نقدمها مبنية على أسس دستورية ومؤسساتية"، داعيا سلام الى سحب تصريحاته.

الى ذلك، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف "أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار "بجرة قلم". 

ولفت المضف الى أن "علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي". وأضاف: "على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصّر إن وُجد".

كما علّق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح سلام، معتبرا انه "لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ "شخطة قلم" تقدّمْنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية".

وردا على سلام أيضا، قال النائب في البرلمان الكويتي جراح الفوزان، إن "ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح ورد عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يعتبر تجاوز على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)"، وأضاف "سندعم تشريع قانوني يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجه يوم الأحد أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل؟ وتصريحات الوزير اللبناني".
 
رد سلام
 
وردا على ما حصل، قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مؤتمر صحافي إنّ "عبارة "بشخطة قلم" تُستخدم للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة في الكويت ولبنان".
 
وتمنى سلام من البرلمان الكويتي ان يقبل هذا التوضيح، وقال: "كنت مرتاح الضمير في طلبي لانني اناشد بلدا شقيقا لطالما وقف الى جانب لبنان، وانا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا ان البنك الدولي صنف لبنان الاكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لانه لا يملك مخزونا استراتيجيا".
 

 
المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:31 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:48 | 2023-08-05
06:00 | 2023-08-05
08:16 | 2023-08-05
08:09 | 2023-08-05
07:55 | 2023-08-05
07:38 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24