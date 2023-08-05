استياء في الكويت من تصريحات الوزير امين سلام.. أموال الشعب الكويتي لا تدار "بشخطة قلم"

أثارت تصريحات وزير الاقتصاد أمين سلام حول إمكانات الكويت ببناء صوامع القمح التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت "بسحطة قلم"، استياء واسعاً لدى دولة الكويت، حيث دعا وزير خارجيته الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، سلام، إلى اسحب تصريحاته، بحسب ما نقلته قناة "الحدث".

من جانبه، شدّد الوزير سلام، في مؤتمر صحافيّ اليوم، على أنّ عبارة "بشخطة قلم" تُستخدم في لبنان "للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة"، مؤكّداً أنّه "لم يكن يقصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة الكويتيّة واللبنانيّة".وعن خلفية هذا الاستياء، كان سلام قال في حديث قبل ايام مع وكالة "سبوتنيك": "نحن نعوّل بشكل كبير جدا على دعم دولة الكويت لإتمام المبادرة التي أطلقها الأمير الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، ببناء الإهرائات، وأنا أرسلت رسالة إلى سمو الأمير عبر وزارة الخارجية اللبنانية منذ 3 أسابيع، أطالب باسم الشعب اللبناني وليس الدولة اللبنانية، بإعادة بناء إهراءات في لبنان حفاظا على الأمن الغذائي وأوضحت أننا نطلب هذا الأمر لشعب لبنان وليس لحكومة لبنان، لأن الخبز للناس ولا يجوز أن يترك بلد عربي دون مخزون استراتيجي، وكلنا أمل أن نلقى الجواب قريبا لأن الأموال موجودة في صندوق التنمية الكويتي، وبشخطة قلم يمكن أن يتخذ القرار ببناء الإهراءات".ويبدو انّ عبارة "شحطة قلم" أثارت استياء الكويت، فقال وزير الخارجية الكويتي لـ"الحدث": "انّ تصريحات وزير اقتصاد لبنان تعكس فهما قاصرا لطبيعة اتخاذ القرار بالكويت. كما انّ تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني تتنافى مع أبسط الأعراف السياسية". وتابع: "نستنكر ونستغرب تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني، وانّ المنح والقروض الإنسانية التي نقدمها مبنية على أسس دستورية ومؤسساتية"، داعيا سلام الى سحب تصريحاته.الى ذلك، أعلن رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الأمة الكويتي عبد الله المضف "أن الكويت بلد مؤسسات وأموال الشعب الكويتي لا تدار "بجرة قلم".ولفت المضف الى أن "علاقتنا بالشعب اللبناني الشقيق ليست محل اختبار أو تقييم ولكن رداً على وزير الاقتصاد اللبناني، الكويت بلد مؤسسات ولا تدار أموال الشعب الكويتي (بجرة قلم) أو باتصال هاتفي". وأضاف: "على الخارجية الكويتية فوراً توضيح حقيقة ما ورد في هذا التصريح ومحاسبة المقصّر إن وُجد".كما علّق النائب في مجلس الأمة سعود العصفور على تصريح سلام، معتبرا انه "لمثل هذه الأمور والتي تحدث فعلياً بـ "شخطة قلم" تقدّمْنا قبل فترة مع عدد من النواب بتعديل يُلزم الصندوق بالحصول على موافقة مجلس الأمة قبل اعتماد القروض الخارجية".وردا على سلام أيضا، قال النائب في البرلمان الكويتي جراح الفوزان، إن "ما ذكره وزير الاقتصاد اللبناني يحتاج لتوضيح ورد عاجل من وزارة الخارجية، وهذا يعتبر تجاوز على بلد المؤسسات (بشخطة قلم)"، وأضاف "سندعم تشريع قانوني يتطلب موافقة مجلس الأمة في المنح، وسوف أوجه يوم الأحد أسئلة برلمانية عن صندوق التنمية وعن التمويل؟ وتصريحات الوزير اللبناني".