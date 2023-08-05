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لبنان

سلام: عبارة "بشخطة قلم" تُستخدم للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة

Lebanon 24
05-08-2023 | 07:38
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قال وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال امين سلام في مؤتمر صحافي إنّ "عبارة "بشخطة قلم" تُستخدم للدلالة على أنّ الأمر قابل للتنفيذ بسرعة، ولم يكن القصد منها الإساءة أو تجاوز الأصول والآليّات الدستوريّة والقانونيّة في الكويت ولبنان".
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وتمنى سلام من البرلمان الكويتي ان يقبل هذا التوضيح، وقال: "كنت مرتاح الضمير في طلبي لانني اناشد بلدا شقيقا لطالما وقف الى جانب لبنان، وانا مدرك للمخاطر المحدقة بالأمن الغذائي خصوصا ان البنك الدولي صنف لبنان الاكثر خطورة في تحديات الأمن الغذائي لانه لا يملك مخزونا استراتيجيا".
 
 
وكانت عبارة سلام اثارت استياء الكويت، وطالب وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، من سلام سحب تصريحاته. لمتابعة المستجدات ومزيد من التفاصيل، يمكن الدخول على هذا الرابط، الرجاء الضغط هنا: 
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