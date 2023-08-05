وزارة الزراعة تعلن الاستمرار في تسلم طلبات القمح

أعلنت وزارة الزراعة في بيان، "استمرار عملية تسلم طلبات محاصيل القمح الطري والقاسي والشعير لهذا العام حتى تاريخ 10 آب الحالي في المراكز الزراعية التابعة للوزارة في كل لبنان، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وضمن الخطة الوطنية للنهوض بهذا القطاع".

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