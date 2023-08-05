الخال وليس الجد.. هذا هو من اغتصب الطفلة لين طالب

لا تزال قضية الطفلة الضحية لين طالب تثير اهتمام الرأي العام اللبناني لما تركته هذه القضية من وجع لدى اللبنانيين على الهمجية التي تعرضت لها طفلة الـ6 اعوام. وفي جديد الملف، فقد شارفت التحقيقات التي تُجريها قاضية التحقيق الأولى في الشمال سمرندا نصار على الانتهاء في قضية اغتصاب الطفلة لين طالب وكتم المعلومات عن ظروف وفاتها.

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وبحسب المعطيات، ومعلومات "النهار" فقد كوّنت القاضية نصار قناعتها في هذا الملف بناءً على أدلّة توافرت للتحقيق. وكانت قد تسلّمت نتائج التحاليل التي عزّزت القناعة بشبهة متقدّمة في التحقيق في اتجاه خال الطفلة الموقوف.



وأفادت مصادر قضائية بأنّ الجد والجدة والخالة والأم موقوفون بجرم كتم المعلومات والتستّر على الجريمة، فيما تستجوب القاضية نصار الثلثاء المقبل خال الطفلة في الجرم الأساسيّ في هذه القضية، وهو الاعتداء الجنسيّ على الطفلة، الأمر الذي تسبّب بوفاتها.