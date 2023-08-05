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لبنان
المكتب الاعلامي لميقاتي: تأكيد عمق العلاقة بين لبنان والكويت والاخيرة لم تتوان على مد يد العون لاخوانها في لبنان
Lebanon 24
05-08-2023
|
08:50
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
عطفا على تصريح معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ امين سلام المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره معالي الوزير بشأن مقصده، يهم دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة. كما يؤكد ان دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الاصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.
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إن دولة الرئيس يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي.فاقتضى التوضيح.
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