Advertisement

لبنان

​المكتب الاعلامي لميقاتي: تأكيد عمق العلاقة بين لبنان والكويت والاخيرة لم تتوان على مد يد العون لاخوانها في لبنان

Lebanon 24
05-08-2023 | 08:50
A-
A+
Doc-P-1094728-638268477844148251.png
Doc-P-1094728-638268477844148251.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي البيان الاتي:
عطفا على تصريح معالي وزير الاقتصاد والتجارة الاستاذ امين سلام  المتعلق بإعادة بناء إهراءات القمح في لبنان ودعوته دولة الكويت الشقيقة وسمو أميرها بالمساعدة في ذلك، والتوضيح اللاحق الذي أصدره معالي الوزير بشأن مقصده، يهم دولة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي تأكيد عمق العلاقة بين الدولتين والشعبين الشقيقين ومتانتها والتي لن تشوبها شائبة. كما يؤكد ان دولة الكويت الشقيقة لم تتوان، ضمن الاصول، عن مد يد العون لإخوانها في لبنان على مر العقود.
Advertisement
إن دولة الرئيس يؤكد احترام لبنان مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول كافة، فكيف اذا تعلق الأمر بدولة الكويت الشقيقة التي تخضع آلية اتخاذ القرار فيها لضوابط دستورية وقانونية ومؤسساتية تعكس حضارة سياسية عميقة ومتجذرة في المجتمع الكويتي.فاقتضى التوضيح.
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2023-08-05
14:00 | 2023-08-05
13:58 | 2023-08-05
13:51 | 2023-08-05
13:41 | 2023-08-05
13:15 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24