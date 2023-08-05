Advertisement

لبنان

مارسيل خليفة يتعرض لاصابة؟.. ظهر بيد مكسورة وهذا ما كتبه (صورة)

Lebanon 24
05-08-2023 | 09:17
A-
A+
Doc-P-1094732-638268491842040711.jpg
Doc-P-1094732-638268491842040711.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نشر الفنان القدير مارسيل خليفة صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يضع الجبس في يده بعد تعرضه الى اصابة لم يعلن اسبابها أدت الى كسر في يده. ولكنه استعاض عن كتابة اي تعليق بقصيدة مميزة، وقال: "تنضو يدي
Advertisement
عن ريشتها في خَفَر
فينخطف الاحتفال
تحبو مثل طفلة الغيم تحبو
وتفرُّ نحو الصمت
واللحن يستجلي المقام
يمسح شهقة الوتر الكسيف،
يضيء ساحة الورد،
أتذكر يا صديقي الجميل عندما كانت تنتصف قنينة النبيذ والعود مثل إمرأة عطشى على فخذي وكالإستسلام الأول ينطّ اللحن من الوتر. وكان في الشعر من الأحلام ما يكفي لإيقاظ العالم.
إن الحياة جميلة بك.
أشعر برغبة في البكاء وأشعر برغبة في الغناء".
اسرة "لبنان24" تتمنى للفنان المبدع الشفاء العاجل لكي يعود سريعًا إلى ريشته وعوده وجمهوره.
 
 
 
المصدر: "رصد" لبنان 24

لبنان

فنون ومشاهير

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:00 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:46 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:36 | 2023-08-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-08-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
14:05 | 2023-08-05
14:00 | 2023-08-05
13:58 | 2023-08-05
13:51 | 2023-08-05
13:41 | 2023-08-05
13:15 | 2023-08-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24