مارسيل خليفة يتعرض لاصابة؟.. ظهر بيد مكسورة وهذا ما كتبه (صورة)

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نشر الفنان القدير مارسيل خليفة صورة عبر حسابه على "إنستغرام"، ظهر فيها وهو يضع الجبس في يده بعد تعرضه الى اصابة لم يعلن اسبابها أدت الى كسر في يده. ولكنه استعاض عن كتابة اي تعليق بقصيدة مميزة، وقال: "تنضو يديعن ريشتها في خَفَرفينخطف الاحتفالتحبو مثل طفلة الغيم تحبووتفرُّ نحو الصمتواللحن يستجلي المقاميمسح شهقة الوتر الكسيف،يضيء ساحة الورد،أتذكر يا صديقي الجميل عندما كانت تنتصف قنينة النبيذ والعود مثل إمرأة عطشى على فخذي وكالإستسلام الأول ينطّ اللحن من الوتر. وكان في الشعر من الأحلام ما يكفي لإيقاظ العالم.إن الحياة جميلة بك.أشعر برغبة في البكاء وأشعر برغبة في الغناء".