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لبنان

كيف علّقت "فتح" على مواقف "الحزب" من أحداث عين الحلوة؟

Lebanon 24
05-08-2023 | 09:32
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نوّهت حركة "فتح" "بمواقف حزب الله قيادة وكوادر وأعضاء، الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما مواقفهم من الأحداث الأخيرة في مخيم عين ‏الحلوة".

 

وقالت: "نؤكد أن مشاركة الإخوة في حزب الله في الاجتماعات في ‏منطقة صيدا مع الإخوة في حركة أمل والنائب أسامة سعد والعلماء والشخصيات الوطنية، ‏دليل على الحرص الدائم على استقرار وسلامة وأمن المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني".

 

هذا وأشارت الى ان "التصاريح الصادرة عن جهات غير معنية، لن تزعزع هذه العلاقة الأخوية التي ‏عمدت بدماء الشهداء، وان الحركة هي الجهة الوحيدة المخولة من خلال المكتب الإعلامي ‏إصدار البيانات والتصاريح السياسية".

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