كيف علّقت "فتح" على مواقف "الحزب" من أحداث عين الحلوة؟

نوّهت حركة "فتح" "بمواقف حزب الله قيادة وكوادر وأعضاء، الثابتة الداعمة للقضية الفلسطينية، ولا سيما مواقفهم من الأحداث الأخيرة في مخيم عين ‏الحلوة".

وقالت: "نؤكد أن مشاركة الإخوة في حزب الله في الاجتماعات في ‏منطقة صيدا مع الإخوة في حركة أمل والنائب أسامة سعد والعلماء والشخصيات الوطنية، ‏دليل على الحرص الدائم على استقرار وسلامة وأمن المخيمات الفلسطينية والجوار اللبناني".

هذا وأشارت الى ان "التصاريح الصادرة عن جهات غير معنية، لن تزعزع هذه العلاقة الأخوية التي ‏عمدت بدماء الشهداء، وان الحركة هي الجهة الوحيدة المخولة من خلال المكتب الإعلامي ‏إصدار البيانات والتصاريح السياسية".