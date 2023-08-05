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لبنان

سقوط جريح اثر اشكال في طبرجا.. اليكم التفاصيل

Lebanon 24
05-08-2023 | 10:10
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أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال كبير بين مواطنين يسكنون ضمن مشروعي "اكوامارينا ١" و"اكوامارينا ٢" في طبرجا، ليلة امس. وتطور الاشكال الى تضارب ما  ادى الى سقوط جريح.
 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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