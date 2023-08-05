سقوط جريح اثر اشكال في طبرجا.. اليكم التفاصيل

أفادت مراسلة "لبنان 24" عن وقوع اشكال كبير بين مواطنين يسكنون ضمن مشروعي "اكوامارينا ١" و"اكوامارينا ٢" في طبرجا، ليلة امس. وتطور الاشكال الى تضارب ما ادى الى سقوط جريح.

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