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لبنان

هذه تسعيرة الدولار في السوق الموازية عصرا

Lebanon 24
05-08-2023 | 10:26
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية عصر اليوم السبت ما بين 89100 و89400 ليرة لبنانية مقابل الدولار الواحد. وهي نفس التسعيرة التي افتتح عليها الدولار صباحا.
 
 
 
 
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